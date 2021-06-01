غوارديولا يفرط بنجمين بارزين من أجل كين

ويبدو مانشستر سيتي مدركا لأهمية التغلب على جاره يونايتد وتشيلسي في سباق ضم كين، لدرجة تجعله يستغني عن لاعبين قدما الكثير للفريق في السنوات الأخيرة.وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، مستعد للتفريط في نجمي خط هجومه رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس، في صفقة تبادلية مع توتنهام.ورغم تسجيله 15 هدفا مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم، غاب سترلينج عن التشكيلة الأساسية في مباريات عديدة خلال الفترة النهائية من الموسم، نتيجة لتطور أداء الشاب فيل فودين.وربما يتردد توتنهام في قبول هذه الصفقة، لأن سترلينج يحصل على راتب أسبوعي كبير يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.لكن راتب جيسوس لن يشكل عائقا بالنسبة لتوتنهام، في ظل تقاضيه 90 ألف إسترليني حاليا مع مانشستر سيتي.