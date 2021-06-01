تعرف على أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوريات الـ 5 الكبرى

وكان توماس مولر قد عاد لصفوف منتخب ألمانيا للمرة الأولى بعد غياب 3 أعوام، بعدما تواجد فى قائمة منتخب “الماكينات” التى ستخوض نهائيات أمم أوروبا “يورو 2020” فى الشهر المقبل.ونستعرض لكم أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بالدوريات الـ 5 الكبرى في اوروبا:1- الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ) – 18 أسيست .2- الصربي فيليب كوستيتش (أينتراخت فرانكفورت) – 14 أسيست .3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 14 أسيست .4- الإسباني إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 13 أسيست .5- الأوكراني روسلان مالينوفسكي (أتالانتا) – 12 أسيست .6- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 12 أسيست .7- الياباني دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت) – 12 أسيست .8- الهولندي ممفيس ديباي (أولمبيك ليون) – 12 أسيست .9- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 12 أسيست .10-الألماني جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) – 11 أسيست.