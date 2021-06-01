بالصور: امين بغداد يكرم اللاعبين الفائزين ببطولة السلامة للتنس

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد رعا بطولة للتنس شارك فيها اكثر من (60) لاعباً بمختلف الفئات العمرية دعماً لقطاع الشباب الرياضي واتاحة المجال لتدريب لاعبين جدد يمكنهم المنافسة في فرق ودوريات وبطولات متقدمة الى جانب التوجيه التربوي ودعم اللياقة البدنية".واضاف البيان ان "البطولة اقيمت في ملاعب التنس التي انشأت حديثاً داخل متنزه الزوراء بمواصفات فنية وقياسية معتمدة وتم افتتاحها مجاناً للمواطنين لتشكل اضافة جديدة للمواقع الترفيهية والرياضية بمدينة بغداد".