بعد اغويرو.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته الصيفية

واصدر النادي الكتلوني بيانًا عبر موقعه الرسمي اكد فيه تعاقده مع الإسباني إريك جارسيا، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر.وذكر البيان، أن جارسيا سيوقع عقدًا حتى (2025/2026)، بوجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.ورحل جارسيا عن برشلونة في صيف 2017، لكنه لم يحظ بتجربة جيدة في ملعب الاتحاد، ولم يشارك باستمرار مع فريق المدرب جوارديولا.وحاول مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، تجديد عقد المدافع الإسباني الشاب، إلا أنه تمسك بالعودة إلى برشلونة.يشار إلى أن برشلونة تعاقد مع سيرجيو أجويرو، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 2023، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو.