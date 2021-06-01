الغواصات الصفراء تتفوق على عمالقة الليجا

وتمكن "الغواصات الصفراء" من تحقيق 30 ألف نقطة، خلف طرفي نهائي دوري الأبطال مانشستر سيتي "35 ألف نقطة" وتشيلسي "33 ألف نقطة".وتفوق فياريال على الفرق الإسبانية الأخرى حيث حصل ريال مدريد على 26 ألف نقطة، يليه برشلونة بـ20 ألف نقطة، وإشبيلية بـ19 الف نقطة، وأتلتيكو مدريد ولديه 16 ألف نقطة.كما رفع الفريق الإسباني الفائز هذا الموسم بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصنيفه إلى المركز الـ22 في آخر 5 أعوام، والمركز الـ31 خلال آخر 10 أعوام.بينما يتقدم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في تصنيف العام الماضي على فياريال الذي يحتل المركز السادس في تصنيف العقد الأخير خلف هذه الفرق إضافة إلى فالنسيا الخامس.وسيكون فياريال على موعد مع فريق إنجليزي آخر على لقب كأس السوبر الأوروبي في آب المقبل على ملعب "وندسور بارك" في مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية أمام تشيلسي.