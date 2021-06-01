بنزيما يحسم مصيره مع المرينجي
أكد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا بقاءه في النادي الاسباني مشيرا الي أنه لم يفكر ابدا في ترك المرينجي منذ قدومه من ليون.
وقال بنزيما :" عندما يتوجه لي سؤالا في أي وقت ببقاءي أو رحيلي عن ريال مدريد ، الإجابة في كلمة واحدة " باقي " ولن أرحل ابدا عن صفوف الفريق".
وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن أطقم الموسم المقبل حيث تم الإعلان عن القميص الأساسي ، قميص التدريب وقمصان الإحماء ، وذلك من قبل مختلف نجوم الفريق من ضمنهم كريم بنزيما.
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