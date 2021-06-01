المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات المزدوجة

واستغرقت رحلةُ منتخبنا الوطني من مطار بغداد الدولي إلى مطار البحرين الدولي أكثر من ساعة ونصف الساعة تقريباً عبر الخطوط الجوية العراقية.وخضعَ جميع وفد منتخبنا الوطني إلى مسحة "كورونا" أثناء وصوله المطار، وذلك حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة هناك والتي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيدخل منتخبنا الوطني نظام (الفقاعة الصحية) طيلة تواجده في البحرين.ومن المؤمل أن يباشر منتخبنا الوطني تدريباته يوم غدٍ الأربعاء، وذلك تحضيراً للمباريات الثلاث التي سيخوضها في البحرين أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران، في رحلة الدفاع عن صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.