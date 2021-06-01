أجويرو يحدد موقفه من بقاء ميسي في برشلونة

وأعلن نادي برشلونة رسميًا، أمس الإثنين، ضم أجويرو في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد ميسي بنهاية حزيران الجاري.وسُئل أجويرو عما إذا كان قد طلب من ميسي التجديد لبرشلونة، فأجاب: "لا يمكنني الضغط على ميسي من أجل البقاء، إنه كبير بما يكفي لتحديد مستقبله"، مضيفا "سيتعين عليه ترتيب كل شيء مع وكلاءه".وعن انتقاله الى برشلونة، قال: "أنا سعيد للغاية، إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي".وعن قرار "كونميبول" بنقبل بطولة كوبا أمريكا للبرازيل بدلًا من الأرجنتين، علق قائلًا: "نحن لا نحظى بوقت جيد هنا في الأرجنتين، قرار كونميبول كان صائبًا جدًا".