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رسميا.. برشلونة يعلن استعادة لاعب برازيلي من ريال بيتيس

رياضة

2021-06-02 | 05:20
رسميا.. برشلونة يعلن استعادة لاعب برازيلي من ريال بيتيس
2,180 مشاهدة

أعلن نادي برشلونة رسميًا، تفعيل بند شراء المدافع البرازيلي إيمرسون دي سوزا، قادمًا من ريال بيتيس مقابل 9 ملايين يورو.

وكان برشلونة قد اتفق مع ريال بيتيس بشأن ضم إيمرسون، في 2019، على أن يقضي موسمين في صفوف فريقه، قبل انتقاله إلى ”كامب نو“ بعد ذلك.
 
ووصل اللاعب، البالغ 22 عامًا، إلى إسبانيا من أتلتيكيو مينيرو البرازيلي، الذي حصل على 6 ملايين يورو من بيتيس الذي لعب له في الموسمين ونصف الماضيين، حيث شارك في 79 مباراة رسمية، وسجل 5 أهداف.
 
وكان إيمرسون، قال في تصريحات سابقة: ”لديّ عقد وأريد الالتزام مع برشلونة، لقد أظهر النادي اهتمامًا بالاعتماد عليّ لهذا الموسم، إنه لأمر رائع أن يحصل الرياضي على اعتراف من نادي مثل برشلونة، هذه نتيجة عملي، وكما قلت، سأكون في برشلونة الموسم المقبل“.

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