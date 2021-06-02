صلاح ومحرز خارج قائمة الافضل في البريميرليج

غاب كل من لاعب ليفربول ، محمد صلاح ، وجناح السيتي ، رياض محرز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم ، في الدوري الإنجليزي الممتاز ، برأي اللاعبين المحترفين التي صدرت ،اليوم الأربعاء، والتي سيطر مانشستر سيتي عليها.

وضمت القائمة 4 مرشحين من مانشستر سيتي، هم: إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين وروبن دياز وفيل فودين، وأكمل القائمة هداف توتنهام، هاري كين، ونجم مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز.



وكان دي بروين قد فاز بجائزة الموسم الماضي، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة في الدوري.

لكنه سيلقى هذا الموسم منافسة شديدة من زميله البرتغالي دياز، الذي قاد دفاع السيتي بثبات، في موسمه الأول مع الفريق، بعد قدومه إليه الصيف الماضي من بنفيكا.



أما جوندوجان، فلعب دورا مهما في فوز السيتي بلقب البريميرليج، خصوصا مع ارتفاع مستواه على الصعيد التهديفي، فيما برز فودين كنجم يافع استحق مكانه في التشكيلة الأساسية.



من جانبه، تصدر كين ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 23 هدفا، كما أنه أفضل صانع أهداف في الدوري، بينما قدم فرنانديز مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد، الذي حل وصيفا لجاره سيتي.