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بالصور.. المنتخب الوطني يكشف عن الاطقم الجديدة
رياضة
2021-06-03 | 11:12
975 مشاهدة
كشف المنتخب الوطني ،اليوم الخميس، عن الاطقم الجديدة بالونين الاخضر والابيض التي سيشارك فيها بالتصفيات المشتركة في المنامة.
»
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العراق
المنتخب الوطني
الاطقم الجديدة
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