الكشف عن الحالة الصحية لمدافع أسود الرافدين "علي فائز"

اكدت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المتواجدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، إصابة مدافع أسود الرافدين علي فائز بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية والتي كانت إيجابية قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة امام منتخب كمبوديا لحساب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

وقال هشام محمد المنسق الإعلامي للمنتخب في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "صحة اللاعب علي فائز بخير رغم ثبوت اصابته بكوفيد ـ 19 بعد وصوله الى البحرين، وان بعثة المنتخب في تواصل مباشر مع اللاعب الذي خضع الى حجر إجباري تحت اشراف طاقم طبي لمتابعة حالته الصحية"، مبينا أن "الجانب البحريني أبدى تعاونا ً كبيراً مع إدارة الوفد وقام بإعادة المسحة الثانية للتأكد من وضع اللاعب الصحي قبل دخول الفريق معترك المباريات".

بدوره، نفى محمد، "الاخبار التي تناولتها بعض المواقع الالكترونية بشأن إصابة اللاعب محمد قاسم“، مشددا على ان "تلك الانباء عارية عن الصحة وان اللاعب خاض مع بقية زملائه الوحدة التدريبية المسائية التي أقيمت مساء امس في مدينة حمد الرياضية".