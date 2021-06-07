السومرية تنقل مباراة العراق مع كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث تقام المواجهة على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة.وكان المنتخب الوطني العراقي قد أنهى آخر وحدة تدريبية في ملعب مدينة حمد امس استعدادا للمواجهة التي ستشهد غياب ابراهيم بايش لعدم جاهزيته بداعي الإصابة، وسعد ناطق بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى اللاعب علي فائز المصاب بفيروس كورونا".هذا ويعتلي منتخب البحرين صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن منتخب العراق، حيث لعب البحرين مباراة واحدة اكثر وسيواجه اليوم في السابعة والنصف مساء منتخب ايران في مباراة صعبة قد تحدد مصير المجموعة بشكل كبير.لعشاق كرة القدم، لا تترددوا في متابعة المباراة بالكامل على شاشة السومرية، أو عبر البث الحي للقناة على الموقع الالكتروني، من خلال