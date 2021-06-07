رونالدو في مدريد لتحقيق الاحلام

وأكدت تقارير صحفية، أن الدون رونالدو وصل إلى العاصمة مدريد، لافتتاح فندقه الجديد ،" فندق الاحلام" في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع العاصمة الإسبانية.وأشارت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، في وقت سابق، إلى أن رونالدو وضع نحو 13 مليون يورو كاستثمار في هذا الفندق، وهو الأول له خارج البرتغال.ويقع الفندق في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923، وسط مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح.ويعتزم رونالدو افتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادق كريستيانو في مدينة نيويورك الأمريكية ومراكش المغربية.