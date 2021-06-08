بالصور.. منتخبنا الوطني يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة هونغ كونغ

وسيفتقدُ منتخبنا الوطني خدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونغ كونغ، بسبب تراكم البطاقات الملونة، فيما سيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا، وسيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة هونغ كونغ.يشارُ إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.