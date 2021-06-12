مباريات اليوم في بطولة الأمم الأوروبية 2020 ومواعيدها

تتجه الأنظار إلى اليوم الثاني من مباريات بطولة الأمم الأوروبية 2020، حيث تقام 3 مباريات في أذربيجان والدنمارك وروسيا، السبت.

وتبدأ منافسات اليوم الثاني في أمم أوروبا بمباراة منتخب ويلز مع سويسرا، ثم مباراة منتخب الدنمارك مع فنلندا، وأخيرا مباراة منتخب بلجيكا مع روسيا.

وتقام مباراة ويلز مع سويسرا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قنوات beIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN 4K HDR، بتعليق حسن العيدروس.

أما مباراة الدنمارك مع فنلندا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، فتقام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN 4K HDR، بتعليق جواد بدة.

في حين تلعب مباراة بلجيكا وروسيا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية أيضا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN 4K HDR، بتعليق يوسف سيف.

وافتتحت منافسات بطولة الأمم الأوروبية 2020 بمواجهة المنتخب الإيطالي والتركي، أمس الجمعة، حيث فاز الأزوري 3/0 بتوقيع ميريح ديميرال (هدف عكسي)، وشيرو ايموبيلي، ولورنزو إنسيني.