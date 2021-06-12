سقوط نادال في "رولان غاروس" يسيطر على صحف فرنسا

وأبرزت الصحف، سقوط الملك نادال، الأكثر تتويجًا بهذه البطولة الكبرى.ولصفحتها الرئيسية، اختارت ليكيب صورة لنادال عابسًا على يسار الغلاف، بينما ظهر ديوكوفيتش في الناحية الأخرى وهو فاتح ذراعيه.ووصفت اللقاء بأنه "الأجمل في تاريخ البطولة".وذكرت الصحيفة بأن المصنف الثالث عالميا لم يخسر أي مباراة في رولان جاروس منذ 6 سنوات، وكانت بالتحديد أمام الصربي، المصنف الأول عالميًا.من جانبها، تحدثت صحيفة لوباريزيان عن "هزيمة الملك" الذي يحظى في خزائنه بـ 13 لقب رولان جاروس.وودع الماتادور الاسباني البطولة بعد خسارته امام المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 1 -3 ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيليب شاتريه" بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن الدور نصف النهائي.ونجح نوفاك في أن يجرد رافا من عرشه التاريخي، ليكبد الإسباني ثالث هزيمة في مسيرته بالبطولة التي توج بلقبها 13 مرة من قبل.ويضرب ديوكوفيتش موعدًا في النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بحثًا عن التتويج بلقبه الثاني في رولان جاروس بعد نسخة 2016.وتقدم نادال في المجموعة الأولى وفاز بنتيجة (6-3)، قبل أن يعود نوفاك ليفوز بثلاث مجموعات متتالية.