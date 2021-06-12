"يورو 2020".. إيطاليا تخسر نجمًا جديدًا

وكان الأزوري خسر خدمات لورينزو بيليجريني وستيفانو سينسي قبل بداية البطولة للإصابة، حيث استبعد اللاعبان من قائمة إيطاليا.ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن أليساندرو فلورينزي، الظهير الأيمن للأزوري، تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز على تركيا بنتيجة 3-0، أمس الجمعة.وشارك فلورينزي لمدة 45 دقيقة، قبل أن يستبدله المدرب روبرتو مانشيني بين الشوطين ويدفع بجيوفاني دي لورينزو، ظهير نابولي.وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن فلورينزي خضع لفحوصات طبية صباح اليوم، وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للأزوري ضد سويسرا، رغم أن الإصابة ليست خطيرة.وأوضحت أن حالة فلورينزي البدنية ستخضع للتقييم يومًا بعد يوم عقب لقاء سويسرا.وذكرت "سكاي سبورت إيطاليا" أن ماركو فيراتي، لاعب وسط الأزوري، لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، وتواجده أمام سويسرا لا يزال غير مؤكد.