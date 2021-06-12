التعادل الاول في يورو 2020 يجمع منتخبي ويلز وسويسرا

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل بهدف أحرزه بريل إيمبولو في الدقيقة (49)، ثم أدرك منتخب ويلز التعادل عن طريق كيفر مور في الدقيقة (74).وقال قائد منتخب ويلز جاريث بيل في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء المباراة: "كلا الفريقين حاولا اللعب، كانت مباراة متوترة بعض الشيء، لكنها ليست نتيجة سيئة وسنأخذ منها الإيجابيات".وأضاف: "أردنا الفوز بالمباراة، سنحت لنا فرص وكذلك هم، عندما تتخلف بالنتيجة 1-0 يمكنك أن تتأثر، لكننا أظهرنا الكثير من الشجاعة والشخصية كما نفعل دائما، وأظهرنا معدننا لنقاتل ونسجل هدفا".وتابع بيل: "عملنا بجد، اللعب صعب في درجات الحرارة هذه، أنا فخور بالشبان، بعد المباراة قلنا إننا نحتاج لأن نستغل هذه النتيجة كنقطة انطلاق، الآن علينا التعافي والمضي قدما نحو المباراة المقبلة".وكانت المجموعة نفسها قد شهدت فوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي، بنتيجة (3-0) في المباراة الافتتاحية للبطولة في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.