بالصور.. ردة فعل زوجة وزملاء إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب

دخلت زوجة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في نوبة من البكاء والانهيار، بعد سقوط لاعب إنتر ميلان مغشيا عليه خلال مجريات مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة كأس أوروبا، أمس السبت.

وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان.





وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.



كما ظهر قائد المنتخب الدنماركي سيمون كيير، وحارس مرماه كاسبر شمايكل، وهما يواسيان زوجة إريكسن ويحاولان منعها من رؤية زوجها في تلك الحالة.





وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن مغشيا عليه، ثم تم إنعاشه واستعاد وعيه قبل نقله إلى المستشفى. وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن مغشيا عليه، ثم تم إنعاشه واستعاد وعيه قبل نقله إلى المستشفى.