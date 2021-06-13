مواعيد واماكن مباريات اليوم لبطولة كأس الامم الاوروبية

ففي اولى اللقاءات يصطدم منتخب انكلترا بالخصم العنيد كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.اما المواجهة الثانية فستجمع منتخبا النمسا مع مقدونيا الشمالية على ملعب ارينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخارست، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.في حين سيختتم اليوم بمواجهة صعبة نسبيا عندما يستضيف منتخب هولندا نظيره الاوكراني على ملعب يوهان كرويف ارينا في العاصمة امستردام، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.وكانت مواجهات يوم امس السبت قد اسفرت عن تعادل ويلز مع سويسرا بهدف لكل منهما، وخسارة الدنمارك على ارضها امام فنلندا بهدف، في مباراة شهدت حادثة اليمة عندما سقط لاعب منتخب الدنمارك كريستيان ايركسن مغشيا عليه على ارض الملعب اثر تعرضه لازمة قلبية مفاجئة في حادث صدم جميع متابعي وعشاق كرة القدم.وحققت بلجيكا انتصارا مريحا على روسيا في مدينة سان بطرسبيرغ بثلاثية نظيفة.