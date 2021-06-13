كشف تفاصيل عن مستقبل ميسي.. اين سيلعب في الموسم المقبل وما بعده

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الشهر الحالي، ولم يعلن البرغوث موقفه من التجديد بشكل علني حتى الآن.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة من التفاؤل داخل برشلونة بشأن تجديد ميسي، رغم صمت البرغوث وعدم وجود أخبار بشأن استمراره في الأيام الأخيرة.وأشارت إلى أن برشلونة مقتنع بأن اللاعب سيعلن الموافقة على عرض التجديد عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا مباشرة.وكشفت أن برشلونة أرسل العرض الرسمي إلى خورخي ميسي، والد البرغوث، منذ عدة أسابيع.وقالت إن العرض يتضمن لعب ميسي مع برشلونة لمدة موسمين مقابل 250 مليون يورو تسدد على 10 مواسم، بسبب الوضع المالي للنادي.وأضافت أن ميسي سيصبح بعد ذلك سفيرًا لبرشلونة في الدوري الأمريكي، ويلعب هناك لمدة 3 سنوات على الأرجح مع فريق إنتر ميامي.وعقب اعتزال ميسي لكرة القدم، سيقدم له برشلونة منصبًا في أي قسم بالنادي يشعر فيه البرغوث بالراحة.