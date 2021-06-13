نبأ سار للجماهير العراقية بشأن اصابة بشار رسن وعلي فائز

أكد المدير الاداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم باسل كوركيس، اليوم الاخد، ان الاصابة التي تعرض لها صانع الألعاب بشار رسن في لقاء أمس الأول أمام هونغ كونغ، طفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام إيران، بينما شهدت تدريبات أمس السبت عودة اللاعب علي فائز بعد ان اثبتت الفحوصات الطبية سلامته من فيروس كورونا.

وقال كوركيس في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان الجهاز الطبي اجرى الفحوصات اللازمة للاعب بشار رسن، وتبين ان الاصابة التي اجبرته على الخروج أمام هونغ كونغ لا تتعدى الكدمة البسيطة ولن تحول دون اشتراكه في اللقاء المرتقب بعد غد الثلاثاء أمام إيران.

وبشأن اللاعب علي فائز، اشار الى انه "أجرى مسحة طبية جديدة اثبتت اكتسابه الشفاء التام من فيروس كورونا، ما دفع اللجنة المنظمة إلى السماح له بالانضمام الى بعثة منتخبنا الوطني"، مبينا ان "فائز بحالة صحية ممتازة واشترك في تدريبات الأمس تحضيرا للمواجهة المقبلة أمام إيران.

وكان علي فائز قد خضع للحجر الصحي بعيدا عن بعثة اسود الرافدين نتيجة ثبوت اصابته بـ"كوفيد – 19" ما ادى الى غيابه عن مباراتي كمبوديا وهونغ كونغ السابقتين.