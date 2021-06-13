المنتخب الانجليزي يفك نحس المباريات الافتتاحية بفوز على كرواتيا

وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.وتصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية بين أسكتلندا وضيفتها التشيك مساء الإثنين.ويذكر ان إنجلترا لم تفز أبدًا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث خسرت 4 وتعادلت في 5 مناسبات .