شباب العراق يخسرون ودية مصر
خسرَ منتخب الشباب أمام نظيره المصري بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في ملعب القاهرة الثاني ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستقام بمصر في العشرين من الشهر الحالي.
وقدّم منتخب الشباب أداءً فنياً مميزاً في أول مباراة دولية ودية، نجح خلالها ليوث الرافدين في الوقوف نداً قوياً أمام المنتخب المصري الذي جاءت أهدافه في الدقيقتين 93 و 95 وبأخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم المصري أحمد ناجي الذي قاد المواجهة.
وسيخوضُ منتخب الشباب بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.
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