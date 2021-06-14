مواعيد واماكن مباريات اليوم لكأس امم اوروبا
تقام اليوم الاثنين ثلاث مواجهات جديدة ضمن بطولة كأس امم اوروبا، المقامة في 11 مدينة اوروبية.
وتقام اولى المواجهات بين اسكتلندا والتشيك على ملعب هامبدن بارك في ميدجنة غلاسكو عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
في حين تنطلق عند الساعة السابعة مساء مواجهة بولندا مع سلوفاكيا على ملعب غاز بروم ارينا بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتختتم المواجهات بلقاء مثير يجمع اسبانيا مع السويد عند الساعة الـ 10 مساء على ملعب لا كارتوخا بمدينة اشبيلية الاسبانية.
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