شيك يقود التشيك لفوز مهم على اسكتلندا ويحطم رقما قياسيا

افتتحت التشيك مشوارها في منافسات اليورو بالتغلب على أسكتلندا بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب هامبدن بارك، اليوم الإثنين، ضمن لقاءت الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وسجل ثنائية التشيك باتريك شيك في الدقيقتين 42 و52، ويبقى الهدف الثاني من أجمل أهداف اليورو هذا العام والذي أتى من تسديدة ساقطة من قرب وسط الملعب.



وبحسب أرقام "أوبتا"، حقق شيك رقمًا قياسيًا بتسجيل هدف من أبعد مسافة في تاريخ اليورو، بعدما أحرز هدفه الثاني من مسافة 49,7 ياردة.

يذكر أن التشيك نجحت بفضل هذا الهدف في تصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن إنجلترا، والتي تغلبت أمس على كرواتيا بهدف دون رد.



وتواجه التشيك في الجولة المقبلة منتخب كرواتيا في هامبدن بارك يوم 18 من شهر حزيران الجاري، بينما تواجه أسكتلندا نظيرتها إنجلترا على ملعب ويمبلي.