توجيه حكومي يخص مباراة المنتخب العراقي أمام إيران

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي لمباراة ايران.



وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "الكاظمي وجه وزير الشباب المتواجد حاليا في البحرين بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي لمباراة ايران وتقديم جميع ما يحتاجه من دعم".

ويخوض المنتخب العراقي يوم غد الثلاثاء مباراة مهمة أمام نظيره الايراني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث يتصدر العراق مجموعته برصيد 17 نقطة وبعده ايران برصيد 15 نقطة.