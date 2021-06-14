رونالدو يحفز رفاقه قبل مواجهة المجر

ومنتخب البرتغال هو حامل لقب كأس الأمم الأوروبية، والتي أقيمت عام 2016 في فرنسا.وقال رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك": "قبل 5 سنوات، فاجأنا أوروبا، حققنا أول ألقاب البرتغال، من بين هذه المجموعة من اللاعبين غير العاديين الذين حققوا لقب يورو 2016 وكتبوا أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة، لم يتبق سوى 11 لاعبًا في يورو 2020، لكنني أعلم أن جميع الغائبين معنا أيضًا، ليس فقط هم، ولكن ملايين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "نحن نعلم أنكم مع الفريق، نشعر بدعمكم وصراخكم وإيمانكم.. من أجلكم ندخل إلى الميدان، ومن أجلكم نغني النشيد، ومن أجلكم نحارب من أجل كل نقطة، ولكل انتصار ولكل كرة مشتركة".وتابع: "كأبطال للبطولة، نعلم أن مسؤولياتنا تزداد، ومعها تزيد إرادتنا وإنكارنا للذات، دعونا نترك كل شيء في الملعب لرفع اسم البرتغال عاليًا مرة أخرى".