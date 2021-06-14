الكشف عن زي منتخبنا الوطني في مواجهة إيران

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر في مباراة منتخب إيران والتي ستقام على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مباراة يسعى فيها أسود الرافدين لتكرار الفوز إياباً بعد الفوز ذهاباً بهدفين لواحد.ويتصدر العراق مجموعته (الثالثة) برصيد 17 نقطة وبعده ايران برصيد 15 نقطة.