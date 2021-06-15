المنتخب العراقي يواجه نظيره الايراني لحسم صدارة المجموعة الثالثة

يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني على ملعب علي بن حمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 .

وخاض المنتخب العراق يوم أمس آخر وحدة تدريبية له استعداداً لهذه المباراة التي تعدُّ من المواجهات القوية في قارة آسيا حيث انتهت نتيجة الذهاب بتغلب المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

ويسعى المنتخب العراقي للحفاظ على صدارة المجموعة بينما يحاول المنتخب الإيراني الفوز للتأهل الى المرحلة المقبلة .

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة بينما يحتل المنتخب الإيراني وصافة نفس المجموعة برصيد 15 نقطة.

ويوم امس الاثنين، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي وتقديم ما يحتاجونه من دعم