هاشتاك "منتخبنا أملنا" يتصدر مواقع التواصل تضامنا مع المنتخب الوطني

تصدر هاشتاك "منتخبنا أملنا" مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع المنتخب الوطني العراقي قبيل مواجهته الحاسمة أمام نظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 .

ونشر ودوّن أكثر من ألفي مدوّن عربي وعراقي ضمن هذا الوسم الذي تصدر ترند العراق في منصة تويتر، لغاية كتابة هذا الخبر.

يشار الى ان منتخبنا الوطني يخوض المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد، وذلك على أرض ملعب علي بن حمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

أبرز التعليقات

اربعين مليون عراقي خلف المنتخب الوطني العراقي من أجل هزيمة الايرانيين في المنامة



#منتخبنا_املنا #اسودنا_فخرنا pic.twitter.com/Pi9VqkPKBY — Mohamed םבםב 🇮🇶🌏 (@mohamedirk) June 14, 2021