مواعيد مباريات اليوم في كأس أوروبا بينها مباراة نارية

وتطمح البرتغال حاملة اللقب إلى الفوز في مباراتها الافتتاحية بالبطولة القارية، أمام هنغاريا في الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة، على استاد بوشكاش في بودابست.وملعب بوشكاش الجديد، سيكون الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ"كوفيد- 19"، قبل السماح لها بالدخول.فيما يصطدم منتخبا ألمانيا وفرنسا الليلة في مستهل مباريات الفريقين ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة عند الساعة العاشرة، على إستاد أليانز أرينا في ميونخ.