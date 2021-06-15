ضمن التصفيات المزدوجة.. اليابان تسحق قيرغيزستان
حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا 5-1، على منتخب قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قيرغيزستان عند 10 نقاط في المركز الثالث، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبات طاجيكستان ومنغوليا وميانمار.
وتستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة بنظام التجمع، وذلك لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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