بعد بريطانيا.. دولتان جديدتان تساندان العراق قبيل موقعة إيران

وكتبت السفارة الأمريكية في منشور عبر فيسبوك، تابعته السومرية نيوز، " الشعب الأمريكي يشجع ويدعم أسود الرافدين في مباراتهم الليلة، نتطلع للقاء ممتع ومثير. كل التوفيق في مباراة اليوم!".من جانبها، قالت السفارة الهولندية في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "شكراً لكم جميعاً على دعم فريقنا لكرة القدم بأمم أوروبا،‏ الآن حان دورنا لتقديم الدعم للعراق الليلة ضد ايران". وأرفقت السفارة التغريدة، بصورة لاعضائها وهم يحملون العلم العراقي.وسبق ذلك، قيام السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، بنشر تغريدة عبر تويتر، لصورته وهو يرتدي "فانيلة" المنتخب الوطني العراقي، وارفقها بتعليق: "كل التوفيق لأسود الرافدين اليوم في مباراته ضد المنتخب الإيراني لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".وأضاف هيكي، "حبيت الدريس الجديد للمنتخب".