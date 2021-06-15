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السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة ايران
رياضة
2021-06-15 | 10:52
4,034 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا العراقي امام إيران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.
التشكيلة ادناه:
»
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