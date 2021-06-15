والدة رونالدو تحدد موعد اعتزاله كرة القدم

وقالت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كريستيانو في حالة جيدة، سيستمر في الملاعب لمدة 3 سنوات أخرى، لقد تحدثت معه، وأرسل لي رسالة، وهنأته على ما حققه طوال الموسم".وعن توقعاتها لمباراة البرتغالي والمجر اليوم قالت: "سنفوز 2-1، ورونالدو سيسجل هدفًا، أما الهدف الآخر... لا يهم، حتى لو كان هدفًا عكسيًا".وختمت: "سأذهب للملعب في حالة واحدة فقط، وهي وصول البرتغال للمباراة النهائية".