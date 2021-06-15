رونالدو يحقق رقماً قياسياً عالمياً

وشارك رونالدو أساسيا خلال مباراة البرتغال وهنغاريا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" والتي انتهت بفوز البرتغال بثلاثة اهداف نظيفة.وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فقد أصبح رونالدو اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات القارية في التاريخ "كأس العالم واليورو مجتمعين"، برصيد 39 مباراة، متجاوزا شفاينشتايغر، الذي شارك مع منتخب "المانشافت" في 38 مباراة.كما أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية أعوام "2004 و2008 و2012 و2016 و2020".وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".