تسريحة غريبة لنجم ليفربول ومنتخب انكلترا تثير ذهول جمهوره (صور)

أثار ترينت ألكسندر-أرنولد نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ذهول متابعيه بعد ظهوره بتسريحة شعر جديدة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك اللاعب البالغ 22 عاما صور تسريحة شعره الجديدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، والتي لاقت الكثير من التفاعل لدى جمهوره.

ويعتقد الكثيرون بأن تسريحة مدافع ليفربول مستوحاة من تسريحة كالفين فيليبس نجم فريق ليدز يونايتد الإنجليزي والذي أشاد المحللون بأدائه القوي خلال مباراة إنجلترا وكرواتيا الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020".



ويرى البعض، أن تسريحة شعر ألكسندر أرنولد تشبه إلى حد كبير تسريحة ريس جيمس ظهير تشيلسي ومنتخب إنجلترا.



ويعاني ألكسندر أرنولد من إصابة في فخذه تعرض لها خلال مباراة إنجلترا والنمسا والتي انتهت بفوز الأول 1-0، وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الرباعية وأنه سيتم استبعاده من البطولة.



وفاز منتخب "الأسود الثلاثة"، أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، في افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي تضم أيضا كلا من أسكتلندا والتشيك.