مظلي يصطدم برؤوس الجماهير ويصيب عددا منهم في مباراة فرنسا وألمانيا (فيديو)

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تسبب بها متظاهر قفز بمظلة إلى استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-0 .وكان من المفترض أن يسقط الناشط كرة مغطاة بشعار السلام الأخضر، على أرض الملعب، تعبيرا عن الاحتجاج على راعي البطولة، لكنه اصطدم بكابلات "الكاميرا العنكبوتية" الخاصة بالنقل التلفزيوني من سقف الاستاد، وفقد السيطرة، ليصطدم برؤوس الجماهير، ويكمل طريقه إلى أرض الملعب.

Un militant de Greenpeace a atterri en parachute sur la pelouse juste avant le coup d'envoi de France - Allemagne. Il a heurté la spidercam et a failli terminer dans les tribunes… #EURO2020 pic.twitter.com/El8nUhmwDO — Vines Foot (@VinesFoot) June 15, 2021

وقال "يويفا" في بيان، ان "هذا العمل المتهور، الذي كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة".وتابع "يلتزم اليويفا وشركاؤه التزاما تاما باستدامة بطولة أوروبا 2020. وتم تنفيذ العديد من المبادرات لتعويض انبعاثات الكربون".وأضاف "لحسن الحظ لم تتأثر المباراة بمثل هذا العمل المتهور والخطير، لكن العديد من الأشخاص أصيبوا رغم ذلك".والتقطت الكاميرات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، وأعضاء من فريقه، وهم يتجنبون هبوط المظلي، حسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت إصابة شخصين على الأقل، من بينهم مشجع أصيب بكسور في الوجه.وأفادت الشرطة الألمانية، أن المظلي المتهور ألماني يبلغ 38 عاما، وإنه تم القبض عليه فور هبوطه إلى أرض ملعب "أليانز أرينا". وقال المتحدث باسم الشرطة: "نحن ندرس اتهامات جنائية مختلفة ضده، لأن شرطة ميونيخ لا تتسامح مطلقاً مع الفعاليات السياسية التي تعرض الأرواح للخطر".