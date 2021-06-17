تطور مقلق بشأن الحالة الصحية للاعب إريكسن

وأضاف مورتن بوسن طبيب الدنمارك: "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب".وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.وسقط إريكسن، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري لانقاذهوبعد نحو عشر دقائق من محاولة انعاشه، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.