فيورنتينا يعلن رحيل غاتوزو بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه

قال نادي فيورنتينا الإيطالي إنه قرر بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو (45 عاما) عدم تفعيل العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.

وكان النادي الإيطالي قد وقع عقدا مع مدرب ميلان ونابولي السابق يوم 25 مايو الماضي، أي قبل 3 أسابيع فقط.

ولم يخض غاتوزو أي مباراة كمدرب لفيورنتينا.

وأشار فيورنتينا في بيان إلى أنه بدأ عملية البحث عن مدرب جديد.

ولم يشر النادي الإيطالي في بيانه إلى أسباب عدم تفعيل عقد جينارو غاتوزو، غير أن تقارير أشارت إلى خلافات بين المدرب وإدارة النادي حول بعض الصفقات التي طلبها لدعم صفوف الفريق.

وتعاني أندية إيطاليا من توابع جائحة كورونا وخوض الموسم الماضي دون حضور جماهيري، ما كلفها خسائر مالية فادحة.

وأخفق غاتوزو في قيادة نابولي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث احتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس رابع الترتيب، فيما احتل فيورنتينا المركز الـ13.