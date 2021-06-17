بكاء سيرجيو راموس في حفل توديعه (فيديو)

قال فلورنتينو بيريز, رئيس نادي ريال مدريد خلال حفل وداع سيرجيو راموس قائد الفريق، إن أبواب النادي ستظل مفتوحة لراموس دائما.

ونظم ريال مدريد حفلا لوداع سيرجيو راموس الذي سيرحل عن ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في صفوف النادي، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي 30 يونيو الجاري.

وقال بيريز خلال كلمته في الحفل موجها حديثه للاعب :“أشكرك يا راموس على كل ما قدمته لريال مدريد طيلة مسيرتك مع الفريق“.

لحظة بكاء الأسطورة 😔😔💔💔💔 pic.twitter.com/jSZGH8VtpE — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 17, 2021

واضاف: ”يجب أن تعرف يا أن هذا المكان سيكون مفتوحا لك دائما، لن أنسى أنك رجل العاشرة، نشكرك لأنك ساهمت في أسطورة ريال مدريد“.

من جهته قال راموس :“حان الوقت لتوديع الريال بعد هذه السنوات الطويلة، ريال مدريد سيبقى دائما في قلبي، وبالتأكيد سأعود يوما إلى النادي".

وشهد الحفل تكريم بيريز لراموس والتقاط عدة صور.

حضر الحفل عائلة سيرجيو راموس، وشقيقه ووكيله رينييه الذي شوهد يبكي خلال كلمة قائد ريال مدريد.

ولم يتحدث راموس عن وجهته المقبلة، وشدد على أنه تلك اللحظة هي الأصعب في حياته، حيث أجهش بالبكاء مشيرا إلى أنه جاء إلى النادي طفلا والآن يحظى بعائلة رائعة.