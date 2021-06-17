بوفون في أحضان بارما بعد فراق 20 عاما

أعلن نادي بارما الإيطالي، عودة الحارس المخضرم جانلويجي بوفون، إلى صفوفه بعد نحو 20 عامًا من مغاردرته النادي.

وقضى بوفون 20 عامًا في يوفنتوس، تخللها عام واحد -فقط- في باريس سان جيرمان، قبل أن يعودة مرة أخرى من حيث بدأ.

وعلق بارما على فيديو نشره بمناسبة عودة : "عاد إلى حيث ينتمي.. عاد إلى المنزل".

وقال بوفون ذو الـ43 عامًا في فيديو :"لقد عدت".

وحقق بوفون مسيرة ناجحة للغاية مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، قبل العودة مجددًا للنادي الذي كان فيه، لينطلق نحو عملاق الكرة الإيطالية والأوروبية.