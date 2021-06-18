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بالفيديو: البرازيل تسحق بيرو برباعية في كوبا أمريكا

رياضة

2021-06-18 | 01:35
بالفيديو: البرازيل تسحق بيرو برباعية في كوبا أمريكا
765 مشاهدة

هزت البرازيل شباك صاحبة الأرض مبكرا لتمهد الطريق أمام فوز سهل 4-0 على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم فجر الجمعة.

وحول أليكس ساندرو تمريرة غابرييل جيسوس بتسديدة مباشرة داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 12.
 
وحصل نيمار على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها قبل أن يهز لاعب باريس سان جيرمان الشباك في منتصف الشوط الثاني ليضاعف تقدم البرازيل بتسديدة في مرمى بيدرو جايسي من خارج منطقة الجزاء.
 
وجعل البديل إيفرتون ريبيرو النتيجة 3-0 في الدقيقة 89 بعد تمريرة من ريتشارليسون الذي اختتم الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأصبحت البرازيل حاملة اللقب أول منتخب يفوز بأول مباراتين في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية بست نقاط متقدمة بنقطتين على كولومبيا التي تعادلت بدون أهداف مع فنزويلا الليلة الماضية أيضا.
 
وكانت البرازيل فازت 3-0 في المباراة الأولى على فنزويلا الأحد الماضي.
 
ونالت البرازيل لقب كوبا أمريكا في كل مرة استضافت فيها البطولة وتبدو المرشحة بعد انتصارها التاسع على التوالي بالاستاد الأولمبي في ريو.

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