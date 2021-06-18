رسمياً.. فيفا يصدر تصنيف المنتخبات الآسيوية قبل قرعة الدور الحاسم المؤهل للمونديال

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيراً عن السابق باستثناء تقدم الإمارات على حساب العراق الأمر الذي جعلها في المستوى الرابع بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الخامس.وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا: "نشر فيفا اليوم، 18 يونيو/حزيران 2021، التصنيف الخاص بآسيا، والذي سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء القرعة، ولن تشارك قطر، صاحبة المركز الخامس في التصنيف ومتصدرة المجموعة الخامسة في الدور الثاني، في منافسات الدور الثالث".وفيما يتعلق بإجراء القرعة المقررة في الأول من تموز/يوليو فجاء عبر موقع الفيفا: "سيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم FIFA. أما المنتخبين الذين يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق الدولي".وتابع فيفا حول طريقة تقسيم المنتخبات بأنّه سيتم توزيعها على ست مستويات وستكون بالشكل الآتي:المستوى الأول: اليابان – إيرانالمستوى الثاني: أستراليا – كوريا الجنوبيةالمستوى الثالث: السعودية – الإماراتالمستوى الرابع: " العراق – الصينالمستوى الخامس: عمان – سورياالمستوى السادس: فيتنام - لبنانمواعيد مباريات الدور الحاسم:من المقرّر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ التالية:2 سبتمبر/أيلول 20217 سبتمبر/أيلول 20217 أكتوبر/تشرين الأول 202112 أكتوبر/تشرين الأول 202111 نوفمبر/تشرين الثاني 202116 نوفمبر/تشرين الثاني 202127 يناير/كانون الثاني 20221 فبراير/شباط 202224 مارس/آذار 202229 مارس/آذار 2022تصنيف المنتخبات (باستثناء قطر) وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم1- اليابان2 - إيران3 - أستراليا4 - كوريا الجنوبية6 - السعودية7 - الإمارات8 - العراق9 - الصين10 - عمان11 - سوريا13 - فيتنام16 - لبنان