مواعيد واماكن مباريات اليوم لبطولة كأس الامم الاوروبية

وتنطلق اولى المواجهات في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد، بلقاء السويد مع سلوفاكيا على ملعب غاز بروم ارينا بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.اما ثاني المباريات فستجمع كرواتيا والتشيك، في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد، على ملعب هامبدن بارك في مدينة كلاسكو الاسكتلندية.ويستضيف ملعب ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن آخر المواجهات بين انكلترا واسكتلندا في الساعة الـ 10 مساء.