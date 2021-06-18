بعد نجاته من الموت.. إريكسن يغادر المستشفى

وتعرض إريكسن صاحب الـ29 عامًا لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" السبت الماضي، أجبرته على الدخول إلى المستشفى وزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إريكسن أجرى عملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، أمس الخميس، لكنه سيخضع لفحوصات طبية جديدة في غضون 4 أو 5 أسابيع في مدينة ميلانو الإيطالية.وبحسب مؤسسة القلب البريطانية، فإن الجهاز، الذي يُعرف بـ "مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة"، عبارة عن جهاز صغير يوضع تحت الجلد ومتصل بالقلب "بأسلاك رفيعة" و"يرسل نبضات كهربائية لتنظيم ضربات القلب غير الطبيعية".