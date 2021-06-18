كرواتيا تؤجل تأهل التشيك في يورو 2020

وتقدم المنتخب التشيكي في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه باتريك تشيك من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان برسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 57.ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة، فيما حصد المنتخب الكرواتي النقطة الأولى في البطولة محتلا المركز الثالث.وكان المنتخب التشيكي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على اسكتلندا، فيما خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي صفر / 1.وتختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمواجهة منتظرة تجمع ما بين إنجلترا واسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.