التطبيعية تواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الفرعية

تواصلُ اللجنة الانتخابية والأمانة العامة في الهيأة التطبيعية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية والعطل الرسمية.

وقالَ عضو التطبيعية، أسعد لازم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اللجنة الانتخابية والأمانة العامة تواصلان يوميا استقبال طلبات المرشحين لخوض غمار الانتخابات المقبلة للاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية وأيام العطل الرسمية، كما حصل اليوم السبت (٢٠٢١/٦/١٩) باستقبالنا طلبات المرشحين".

وأضافَ ان "عملية الترشح تسير بانسيابية عالية وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها والشروط التي أعلنت سابقا، ما أسهم بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المرشح عند التقدم للمشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحادات الفرعية المقرر إقامتها من الأول حتى العاشر من الشهر المقبل".